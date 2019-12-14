В Украине запустилась первая очередь крупнейшего в мире биогазового комплекса

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В декабре 2019 агроиндустриальный холдинг МХП ввел в эксплуатацию первую очередь комплекса по производству биогаза “Биогаз Ладыжин” с установленной энергетической мощностью в 12 МВт.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Объект находится около г. Ладыжин – в селе Васильевка Тульчинского района Винницкой области.
Проект строительства биогазового комплекса реализуется в две очереди с запланированной установленной энергетической мощностью 24 МВт, что делает его крупнейшим биогазовым комплексом по переработке органических отходов от цыплят-бройлеров в мире.
Сообщается, что объемов электроэнергии, вырабатываемой на первой очереди биогазового комплекса хватит для одновременного энергообеспечения 35000 семей.
Как отмечается, только первая очередь проекта “Биогаз Ладыжин” может обеспечить электроэнергией всех бытовых потребителей Тульчинский и Гайсинского районов Винницкой области.
В промышленном масштабе произведенной энергии первой очереди биогазового комплекса хватит для обеспечения электричеством около 40% мощностей Агроиндустриального кластера МХП.
Также биогазовый комплекс производит органические биоудобрения, которые имеют высокое содержание необходимых для растений элементов питания.
Сообщается, что эксплуатация первой очереди комплекса “Биогаз Ладыжин” позволит сократить выбросы парниковых газов ориентировочно на 100 тыс. т СО2-эквивалента ежегодно, а после полной реализации двух очередей комплекса – до 200 тысяч т СО2-эквивалента ежегодно.
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