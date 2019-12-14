Кабмин частично погасил задолженность перед шахтерами

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Правительство частично погасило задолженность по выплате зарплаты шахтерам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, казначейство перечислило 322 миллиона гривен на погашение задолженности. Решение было принято на заседании Кабмина 18 декабря.
Напомним, Государственная казначейская служба 13 ноября перечислила деньги для выплаты зарплаты шахтерам. В целом угледобывающие предприятия получили на счета 1 млрд гривен.
Добавим, что в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено дополнительное финансирование программы “Реструктуризация угольных шахт” в сумме 1 млрд гривен. Данная программа позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам.
Ранее на шахтах государственного предприятия “Львовуголь” восстановили поставки электроэнергии после отключения из-за долгов. В Минэнерго отметили, что на данный момент вопрос электроснабжения предприятия урегулирован, шахты работают в обычном режиме.
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