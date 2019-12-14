Fitch повысил рейтинг жизнеспособности (VR) ПриватБанка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило о повышении рейтинга жизнеспособности (viability rating) ПриватБанка с уровня “b-” до “b”.

Как говорится в сообщении Fitch, повышение VR ПриватБанка отражает его сильные рыночные позиции и значительное улучшение финансовых позиций банка, прежде всего, высокий уровень доходности и стабильное качество активов на фоне роста кредитования экономики.

Также Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ПриватБанка в иностранной и национальной валюте на уровне “B” с позитивным прогнозом. Рейтинг поддержки (SRF) ПриватБанка подтвержден на уровне “B” с пересмотром в сторону повышения. Краткосрочные РДЭ в иностранной валюте ПриватБанка подтверждены на уровне “B”, а национальные долгосрочные рейтинги – на уровне “AA (ukr)”, что отражает высокую кредитоспособность банка относительно других банков в пределах Украины.