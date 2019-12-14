Fitch повысил рейтинг жизнеспособности (VR) ПриватБанка

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило о повышении рейтинга жизнеспособности (viability rating) ПриватБанка с уровня “b-” до “b”.
Как говорится в сообщении Fitch, повышение VR ПриватБанка отражает его сильные рыночные позиции и значительное улучшение финансовых позиций банка, прежде всего, высокий уровень доходности и стабильное качество активов на фоне роста кредитования экономики.
Также Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ПриватБанка в иностранной и национальной валюте на уровне “B” с позитивным прогнозом. Рейтинг поддержки (SRF) ПриватБанка подтвержден на уровне “B” с пересмотром в сторону повышения. Краткосрочные РДЭ в иностранной валюте ПриватБанка подтверждены на уровне “B”, а национальные долгосрочные рейтинги – на уровне “AA (ukr)”, что отражает высокую кредитоспособность банка относительно других банков в пределах Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Генерацию АЭС принудительно снизили из-за низкого спроса и выработки "зеленых" станций4 ч. назад - 1074 16
Топ-4 проблемы иностранцев в Украине - Дубилет7 ч. назад - 1734 9
Гончарук: Нам достался очень сложный бюджет9 ч. назад - 2320 7
Стали известны подробности газового протокола5 ч. назад - 1206 5
Кабмин передумал строить аэропорт в Днепропетровской области9 ч. назад - 1588 5
Минэкономики может пересмотреть прогноз курса гривны к доллару6 ч. назад - 2542
Гончарук: Нам достался очень сложный бюджет9 ч. назад - 2320 7
Бензин должен подешеветь не на 30-80 копеек, а на 2 гривны - ГончарукВчера, 19:34 - 2311 1
НБУ выкупил на межбанке рекордный объем валюты7 ч. назад - 2024 2
Топ-4 проблемы иностранцев в Украине - Дубилет7 ч. назад - 1734 9
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1617 2
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1355
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1387
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4093 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3787 2