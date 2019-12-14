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Ощадбанк планирует закрыть 400–600 отделений за год

Ощадбанк планирует закрыть 400–600 отделений за год

Государственный Ощадбанк планирует сократить число отделений с 2,4 тысячи до 1,8-2 тысяч в 2020 году.

Об этом сообщила глава наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апин.

“У нас сейчас 2,4 тыс. отделений. По плану должно остаться около 1,8-2 тыс. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы”, – заявила Апин.

По ее словам, Ощадбанк уже начал оптимизацию сети, обновив больше 650 отделений. При этом по старой модели все еще работают около 1,8 тыс. филиалов.

“В следующем году нам нужно сделать выбор: переформатировать их под новую бизнес-модель или сократить. И затягивать этот процесс мы не можем, потому что это негативно влияет на эффективность работы банка”, – отметила глава Набсовета Ощадбанка.

Она уточнила, что специалисты финучреждения также работают над переносом сервисов из отделений в онлайн-режим.

По материалам Финансовый клуб
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