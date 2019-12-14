0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

В Нидерландах закрыли одну из последних угольных электростанций

В Нидерландах закрыли одну из последних угольных электростанций

В Амстердаме закрылась одна из последних в Нидерландах электростанций, работающих на угле.

Об этом сообщает NOS.

В субботу уголь загрузили в огромную печь электростанции Хемвег в последний раз, а в понедельник в первой половине дня станцию ​​официально остановили. Амстердамская электростанция производила электроэнергию в течение 25 лет, но теперь закрыта для решения климатических проблем.

Уголь – наиболее загрязняющее ископаемое топливо, а электростанция Хемвег выбрасывала 3,3 мегатонны CO2 в год.

В течение определенного периода было понятно, что закрытие станции – не за горами, однако были планы держать станцию ​​в рабочем состоянии до конца 2024 года. Этой весной министр по экономическим вопросам и климатической политики Эрик Вибес изменил мнение: он объявил о закрытии станции, чтобы выполнить решение суда по делу, которое организация по климату Urgenda подала против государства.

Владелец станции шведская компания Vattenfall получит 52,5 миллиона евро в качестве компенсации от правительства. Кроме этой суммы, правительство также выделил средства, чтобы помочь работникам найти другую работу.

В будущем компания Vattenfall собирается сосредоточиться на возобновляемой энергетике.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.