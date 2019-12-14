В Нидерландах закрыли одну из последних угольных электростанций

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Амстердаме закрылась одна из последних в Нидерландах электростанций, работающих на угле.
Об этом сообщает NOS.
В субботу уголь загрузили в огромную печь электростанции Хемвег в последний раз, а в понедельник в первой половине дня станцию официально остановили. Амстердамская электростанция производила электроэнергию в течение 25 лет, но теперь закрыта для решения климатических проблем.
Уголь – наиболее загрязняющее ископаемое топливо, а электростанция Хемвег выбрасывала 3,3 мегатонны CO2 в год.
В течение определенного периода было понятно, что закрытие станции – не за горами, однако были планы держать станцию в рабочем состоянии до конца 2024 года. Этой весной министр по экономическим вопросам и климатической политики Эрик Вибес изменил мнение: он объявил о закрытии станции, чтобы выполнить решение суда по делу, которое организация по климату Urgenda подала против государства.
Владелец станции шведская компания Vattenfall получит 52,5 миллиона евро в качестве компенсации от правительства. Кроме этой суммы, правительство также выделил средства, чтобы помочь работникам найти другую работу.
В будущем компания Vattenfall собирается сосредоточиться на возобновляемой энергетике.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Генерацию АЭС принудительно снизили из-за низкого спроса и выработки "зеленых" станций3 ч. назад - 810 15
Топ-4 проблемы иностранцев в Украине - Дубилет6 ч. назад - 1572 9
Гончарук: Нам достался очень сложный бюджет8 ч. назад - 2104 7
Стали известны подробности газового протокола3 ч. назад - 1023 5
Кабмин передумал строить аэропорт в Днепропетровской области7 ч. назад - 1305 5
Минэкономики может пересмотреть прогноз курса гривны к доллару5 ч. назад - 2283
Бензин должен подешеветь не на 30-80 копеек, а на 2 гривны - ГончарукВчера, 19:34 - 2261 1
Гончарук: Нам достался очень сложный бюджет8 ч. назад - 2104 7
НБУ выкупил на межбанке рекордный объем валюты5 ч. назад - 1856 2
Топ-4 проблемы иностранцев в Украине - Дубилет6 ч. назад - 1572 9
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1607 2
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1346
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1381
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4077 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3779 2