Огласили детали договора по транзиту газа с РФ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Размер платы “Газпрома” за оказание услуг по транспортировке газа через Украину будет неизменным в течение пяти лет.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
“Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы “Газпрома” за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все 5 лет”, – доложил Козак.
“Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски “Нафтогаза Украины” или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского Союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа”, – отметил вице-премьер.
Пять украинских компаний заключили с “Газпромом” договора на поставку газа для своих производственных нужд.
Ранее Кабмин опубликовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и РФ, а также компаний этих стран, состоявшейся в пятницу.
В подписанном сторонами протоколе никаких договоренностей по поставкам газа нет, однако отмечается, что стороны рассмотрят такую возможность с учетом формирования цены на базе европейского хаба.
“Для нас очень важно, что там нет политической цены, там действительно есть европейский хаб. Это потенциально может изучаться, но не является элементом пакета”, – заявил накануне министр энергетики Алексей Оржель.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Генерацию АЭС принудительно снизили из-за низкого спроса и выработки "зеленых" станций3 ч. назад - 827 16
Топ-4 проблемы иностранцев в Украине - Дубилет6 ч. назад - 1572 9
Гончарук: Нам достался очень сложный бюджет8 ч. назад - 2103 7
Стали известны подробности газового протокола3 ч. назад - 1035 5
Кабмин передумал строить аэропорт в Днепропетровской области7 ч. назад - 1305 5
Минэкономики может пересмотреть прогноз курса гривны к доллару5 ч. назад - 2283
Бензин должен подешеветь не на 30-80 копеек, а на 2 гривны - ГончарукВчера, 19:34 - 2261 1
Гончарук: Нам достался очень сложный бюджет8 ч. назад - 2103 7
НБУ выкупил на межбанке рекордный объем валюты5 ч. назад - 1856 2
Топ-4 проблемы иностранцев в Украине - Дубилет6 ч. назад - 1572 9
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1605 2
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1346
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1380
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4077 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3779 2