Огласили детали договора по транзиту газа с РФ

Размер платы “Газпрома” за оказание услуг по транспортировке газа через Украину будет неизменным в течение пяти лет.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

“Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы “Газпрома” за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все 5 лет”, – доложил Козак.

“Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски “Нафтогаза Украины” или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского Союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа”, – отметил вице-премьер.

Пять украинских компаний заключили с “Газпромом” договора на поставку газа для своих производственных нужд.

Ранее Кабмин опубликовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и РФ, а также компаний этих стран, состоявшейся в пятницу.

В подписанном сторонами протоколе никаких договоренностей по поставкам газа нет, однако отмечается, что стороны рассмотрят такую возможность с учетом формирования цены на базе европейского хаба.

“Для нас очень важно, что там нет политической цены, там действительно есть европейский хаб. Это потенциально может изучаться, но не является элементом пакета”, – заявил накануне министр энергетики Алексей Оржель.