НБУ снизил учетную ставку из-за опасений чрезмерного укрепления гривны

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Одной из причин снижения учетной ставки Национального банка Украины с 15,5% до 13,5% в декабре было опасение чрезмерного усиления обменного курса. Об этом говорится материалах о дискуссии членов Комитета по монетарной политике НБУ относительно уровня учетной ставки.
Как отмечается в материалах, во время обсуждения все члены КМП единогласно высказались за более существенное смягчение монетарной политики в декабре 2019 года, чем это предполагалось прогнозной траекторией учетной ставки.
По данным НБУ, ключевым фактором изменений в инфляционной динамике (снижение годовой инфляции в ноябре до 5%) является укрепление обменного курса гривны за счет роста поступлений от экспорта и устойчивого притока иностранного капитала.
“По оценке членов комитета, смягчение монетарной политики станет поддержкой для экономического роста, не препятствуя стабилизации инфляции на уровне около 5%. Однако сохранение жесткости монетарной политики может иметь следствием чрезмерное укрепление обменного курса, что могло бы обусловить возникновение дисбалансов в экономике”, – говорится в сообщении.
В то же время позиции членов КМП по размеру снижения учетной ставки разделились. Шесть членов КМП проголосовали за снижение учетной ставки на 150 б.п. до 14,0%. Четыре члена КМП выступали за более решительное снижение учетной ставки на 200 б.п. до 13,5%.
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