Украинцам снизят налоги на доходы — глава ГНС

По словам главы налоговой службы, на сегодняшний день есть четкий перечень налогов, который планируется снизить в ходе проведения налоговой реформы. Это, прежде всего, налоги на фонд оплаты труда.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

«В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на самые низкие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено», – отметил Сергей Верланов.

Он также подчеркнул, что в Украине налоговая нагрузка – средняя по миру, а ключевым является вопрос налоговой справедливости.

«Есть плательщики, которые не платят налоги. Поэтому налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах. И наша задача – делать так, чтобы платили все, что позволит снижать налоги», – пояснил Сергей Верланов.