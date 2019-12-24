Финансисты спрогнозировали будущее гривны на 2020 год

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Коридор для курса национальной валюты на 2020 год может составлять 23,0-26,5 гривны за доллар США.
Такие прогнозы дали финансисты экспертного совета Банка Альянс.
Эти прогнозные расчеты опираются на плановые показатели госбюджета на 2020 год, данные платежного баланса, рассчитанные НБУ макроэкономические показатели и ожидаемое влияние состояния мировой экономики.
По прогнозу финансистов, структура платежного баланса Украины на 2020 год останется похожей на показатели 2019 года.
Основными факторами влияния на курс гривны будут:
«В I квартале 2020 года мы ожидаем курс нацвалюты в коридоре 23,0-24,1 грн/$. Во II квартале курс гривны может несколько ослабнуть, до 24,5-25,0 грн/$. На III и IV кварталы ожидаем более широкий коридор – 24,5-26,5 грн/$. Такая разница обусловлена в первую очередь неопределенностью выполнения плановых показателей бюджета страны», – отметил начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса АО “Банк Альянс” Станислав Лисянский.
Следует отметить, что, ориентируясь на прогнозный курс гривны на 2020 год, также необходимо учитывать внешние политические и экономические факторы, имеющие значительное влияние на мировую экономику. Эскалация имеющихся и вспышки новых конфликтов, торговые войны, любые кризисные явления в экономике наиболее развитых стран мира могут серьезно влиять на курс гривны и в конце концов привести к усилению девальвации национальной валюты.
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