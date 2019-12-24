Финансисты спрогнозировали будущее гривны на 2020 год

Коридор для курса национальной валюты на 2020 год может составлять 23,0-26,5 гривны за доллар США.

Такие прогнозы дали финансисты экспертного совета Банка Альянс.

Эти прогнозные расчеты опираются на плановые показатели госбюджета на 2020 год, данные платежного баланса, рассчитанные НБУ макроэкономические показатели и ожидаемое влияние состояния мировой экономики.

По прогнозу финансистов, структура платежного баланса Украины на 2020 год останется похожей на показатели 2019 года.

Основными факторами влияния на курс гривны будут:

объем экспорта и конъюнктура мировых цен на основные товары;

объем импорта, особенно энергоносителей (природный газ);

объем транзита газа;

объем перечисленных заробитчанами средств и внешних инвестиций;

операции Минфина по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа;

денежно-кредитная политика НБУ в отношении уровня учетной ставки в течение 2020 года.

«В I квартале 2020 года мы ожидаем курс нацвалюты в коридоре 23,0-24,1 грн/$. Во II квартале курс гривны может несколько ослабнуть, до 24,5-25,0 грн/$. На III и IV кварталы ожидаем более широкий коридор – 24,5-26,5 грн/$. Такая разница обусловлена ​​в первую очередь неопределенностью выполнения плановых показателей бюджета страны», – отметил начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса АО “Банк Альянс” Станислав Лисянский.

Следует отметить, что, ориентируясь на прогнозный курс гривны на 2020 год, также необходимо учитывать внешние политические и экономические факторы, имеющие значительное влияние на мировую экономику. Эскалация имеющихся и вспышки новых конфликтов, торговые войны, любые кризисные явления в экономике наиболее развитых стран мира могут серьезно влиять на курс гривны и в конце концов привести к усилению девальвации национальной валюты.

Справка Finance.ua:

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает возможность пересмотра макроэкономического прогноза на 2020-2022 годы в части курса гривны к доллару.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает фантастическим сценарий, при котором в 2020 году курс национальной валюты составит 20 гривен за доллар.

В прогнозе группы ICU сообщается, что национальная валюта Украины может до конца первого полугодия 2020 года укрепиться до 22-23 грн/долл. при поддержке дополнительных иностранных инвестиций в облигации внутреннего государственного займа.