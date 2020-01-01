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Стало известно, сколько денег украинцы тратят на алкоголь ежемесячно

Стало известно, сколько денег украинцы тратят на алкоголь ежемесячно

Среднестатистическая украинская семья расходует в среднем 1200 грн в месяц на алкогольные напитки.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, по результатам данных за I полугодие 2019 года.

При этом, жители городов тратят на алкоголь больше на 400 грн, чем проживающие в сельской местности: 1300 грн и 900 грн соответственно. А вот семьи, у которых есть дети, выделяют из своего бюджета на алкогольные напитки 1100 грн, это немного меньше, чем траты бездетных пар – 1200 грн.

Также сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, расходы населения на алкоголь остались прежними. То есть, и в 2018 году средняя сумма “алкогольных” расходов составляла 1200 грн на одну семью в месяц.

Кроме того, в Госстате отметили, что каждый месяц среднестатистическая украинская семья отдает 9600 грн на питание, алкоголь, табачные изделия, отдых, а также оплату коммунальных и транспортных услуг.

По материалам Комментарии
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