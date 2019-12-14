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Китай запустил ракету Long March с девятью спутниками

Китай запустил ракету Long March с девятью спутниками

Китай вывел на орбиту девять спутников при помощи ракеты Long March 4B. В качестве топлива на ней используется гидразин и тетраоксид азота.

Старт переносили на трое суток из-за неблагоприятных погодных условий.

На видео с запуска можно увидеть отлетающие изоляционные пластины по мере набора ракетой высоты.

Главным грузом запуска стал совместный китайско-бразильский спутник дистанционного зондирования Земли CBERS-4A. 1730-килограммовый спутник позволит получать фото лесов Амазонки и других зон. На орбиту также вывели первый спутник Эфиопии – аппарат ETRSS-1, который разрабатывался при помощи Китая.

“Этот спутник поможет получать все необходимые данные по изменениям климата и погодным явлениям, которые будут использованы для достижения ключевых целей, стоящих перед страной, в области сельского хозяйства, наблюдения за лесами и защиты природных ресурсов”, – заявила президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде.

По материалам bigmir.net
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