Что ждать от курса на этой неделе?

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За прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,1%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 23,50 грн до 23,29 грн (-0,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 23,49/23,52 до 23,27/23,29 (-1,0%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 23,31/23,54 до 23,06/23,32 (-1,1%/-1,0%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.
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Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, начиная с 4 декабря доллар на межбанке дешевел каждые торги. В минувшую пятницу впервые за это время доллар незначительно подрос, но уже в понедельник в начале торгов снижение доллара продолжилось, и он обновил очередной минимум с января 2016 года.
По словам эксперта, заключение пятилетнего контракта на транзит российского газа и намерение Газпрома вернуть до конца года 3 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража еще сильнее укрепит гривну в среднесрочной перспективе.
“На начавшейся неделе стоит ожидать снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,0 грн, а наличный доллар в банках — около 22,8/23,1 грн”, – говорит Иосуб.
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