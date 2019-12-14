Топ-4 проблемы иностранцев в Украине - Дубилет

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Насколько комфортно иностранцам находиться в Украине. На этот вопрос ответил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.
“Тема важная, учитывая, что мы боремся за иностранные инвестиции. Делюсь с вами топ-проблемами, которые мы обнаружили”, – об этом он сообщил на своей странице в FACEBOOK.
Первая проблема – остаться больше, чем на 90 дней.
“Если иностранец (в т.ч. с безвизовой страны) вдруг захочет остаться (и тратить свои деньги) в Украине больше, чем на 90 дней, ему придется серьезно постараться. Остаться просто так нельзя, должен быть привод (болезнь, работа, свадьба и т.д.). Необходимо собрать внушительный пакет документов, вплоть до документов о владельце арендованной квартиры. В отеле, кстати, оставаться нельзя”, – отметил он.
На практике многие иностранцы просто нарушают эти правила и затем платят штраф.
Вторая проблема – получение разрешения на работу, учебу и тому подобное.
“Вот это явление вызывает у иностранцев особую “любовь” к нашей стране. Если, например, европеец захочет работать в Украине, то для этого ему нужно уехать за границу и получить визу там. В Киеве это сделать нельзя. Это касается всех стран, не только безвизовых”, – пояснил он.
Третья проблема – визиты в государственные органы.
“Хочет иностранец получить рабочую визу, временный или постоянный вид на жительство – все это делается через личные визиты в наши не самые комфортные госорганы. Это и для иностранцев неудобно, и расходы для бюджета”, – отметил Дубилет.
Однако, по его словам, хорошая новость в том, что Украина “умеет оказывать е-сервисы для иностранцев”.
Четвертая проблема – это счета в банках.
“Счета в украинских банках иностранцам открываются сложно и не всегда. Это настолько зарегулированное вопросы, часто банки предпочитают с этим вообще не связываться. А зря. Ведь это не просто вопрос удобства для иностранцев, но и дополнительных ресурсов для банковской системы”, – написал Дубилет.
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