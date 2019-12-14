Гончарук: Нам достался очень сложный бюджет

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Премьер-министр Алексей Гончарук призвал фракцию “Слуги народа” не вестись на провокации и объяснил, что работать с бюджетом, который готовился другим правительством и принимался предыдущим парламентом, сложно.
“Хочу обратиться прежде всего к фракции “Слуга народа”, друзья, не ведитесь на провокации. Нам достался очень сложный бюджет. Вообще, закрывать год с чужим бюджетом трудно. Это нужно осознавать.
…Люди в прошлом году приняли бюджет, зафиксировали сумму доходов, а затем после этого приняли лоббистскую норму о том, чтобы освободить от налогообложения при растаможивании компоненты для зеленой энергетики.
Таким образом мы потеряли 9 миллиардов. То есть, в бюджете это есть, а денег реально нет”, – сказал Гончарук.
По его словам, также имеют большое значение курс гривны и цены на энергоносители.
“В бюджете были заложены средства в том числе от налогообложения газа. Посмотрите, сколько он стоил тогда, когда бюджет планировался, и сколько стоит сейчас”, – добавил премьер-министр.
Гончарук заверил, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыто ассигнование.
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