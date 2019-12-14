Александр Холод: Кредит. Из-за чего могут отказать и в МФО?

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Микрофинансовые организации, они же – небанковские финансовые компании, выдают кредиты намного быстрее, чем банки. Тем более, если вам необходима всего пара тысяч гривен. Микрофинансовая компания с улыбкой встретит вас и поможет решить проблему с деньгами.
Например, вы не успели починить крышу к холодам. Подумали о кредите. В банке сразу вам отказали в деньгах по неизвестным причинам, хотя и предоставили все документы, в том числе и об официальном трудоустройстве. Обращаетесь в МФО. Как результат – с помощью микрозайма и крышу починили, и в большие долги не влезли.
Или, к примеру, вам нужны деньги на горящую путевку. В банк идти смысла даже нет, вы обращаетесь в МФО. Получаете деньги в течение часа, а возвращаете средства уже со следующей зарплаты.
Таких историй не сосчитать. Преимущество МФО – скорость и очень простая процедура оформления.
Но! У МФО тоже существуют случаи, когда они вынуждены отказать в деньгах. Иногда это происходит из-за плохой кредитной истории, а иногда по каким-то индивидуальным причинам, которые предвидеть МФО просто не могут.
Для того, чтобы вам не отказали в кредите, запомните главное правило – ответы на все вопросы представителя МФО должны быть честными. Это означает, что если у вас нет официальной работы, вы именно так и должны сказать. Можно указать источники дохода, но если они неофициальные, то не стоит путать это с официальным трудоустройством.
Второе – внимательно проверяйте информацию, которую вы указываете в анкете и заявке на получение кредита. Например, люди время от времени пишут неправильные номера телефонов. Из-за этого тоже бывают отказы.
Кроме того, могут отказать в кредите, если, к примеру, исполнилось 25 лет, но фотографию в паспорте не поменяли.
Ну и, конечно же, когда для получения денег используется карта, которая оформлена на чужое имя, даже если это ваш самый близкий родственник.
Каждому человеку стоит помнить, что рано или поздно ему могут понадобиться кредитные средства. Для этого важно следить за своей кредитной историей. Кстати, на портале Finance.ua для проверки своей кредитной истории существует бесплатный сервис.
Если у вас были проблемы с погашением кредитов, в банке вам скорее всего откажут. МФО же рассматривают каждую отдельную ситуацию и часто к людям с нюансами в кредитной истории относятся более лояльно.
Это своего рода «второй шанс». Взяв кредит и выплатив его не раньше и не позже установленной даты – вы улучшаете свою кредитную историю. В дальнейшем такому заемщику смогут доверять и другие кредитные учреждения.
Если же человек недобросовестно относится к своим обязательствам перед МФО и не выплачивает долг, то его ждут штрафные санкции – к примеру, в размере 2% за каждый день просрочки.
Чтобы этого не допустить, воспользуйтесь несколькими советами:
Александр Холод, директор ШвидкоГроші
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