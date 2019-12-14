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Депутаты поддержали отмену книг учета доходов ФЛП

Депутаты поддержали отмену книг учета доходов ФЛП

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить обязательность ведения книг учета доходов физическими лицами-предпринимателями. За решение проголосовали 299 депутатов.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Что предлагают: для ФЛП-“упрощенцев” 1, 2 и 3 групп, которые не являются плательщиками НДС, ведение книги доходов будет необязательным.

Сейчас же они обязаны каждый день вносить в книгу полученные доходы.

Также законопроектом предлагают отменить обязательную регистрацию книг учета доходов и отменить ответственность за то, что ФЛП ее не ведет.

Цель законопроекта: таким образом в правительстве хотят упростить взаимодействие бизнеса с налоговой.

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Напомним, этот законопроект зарегистрировали министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет и первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский подписал законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты и дающие возможность получить кэшбэк с покупки в случае несоответствия чеку.
  • По этому закону, ФЛП 2, 3 и 4 групп обязуются использовать регистраторы расчетных операций, в том числе в виде приложений на смартфон или компьютер.
По материалам hromadske.tv
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