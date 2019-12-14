Депутаты поддержали отмену книг учета доходов ФЛП

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить обязательность ведения книг учета доходов физическими лицами-предпринимателями. За решение проголосовали 299 депутатов.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Что предлагают: для ФЛП-“упрощенцев” 1, 2 и 3 групп, которые не являются плательщиками НДС, ведение книги доходов будет необязательным.
Сейчас же они обязаны каждый день вносить в книгу полученные доходы.
Также законопроектом предлагают отменить обязательную регистрацию книг учета доходов и отменить ответственность за то, что ФЛП ее не ведет.
Цель законопроекта: таким образом в правительстве хотят упростить взаимодействие бизнеса с налоговой.
Напомним, этот законопроект зарегистрировали министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет и первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
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