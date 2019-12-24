Украинская гривна в 2019 году укрепилась больше всех валют мира

С начала 2019 года курс украинской гривны к доллару повысился на 19%, что сделало ее первой в рейтинге наиболее выросших валют.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Укрепление гривны по отношению к доллару в 2019 году стало крупнейшим среди всех мировых валют и значительно превзошло ревальвацию второй в рейтинге валюты – российского рубля. Курс последнего по отношению к доллару вырос на около 12%.

Среди наиболее ревальвировавших валют мира также египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.

В Bloomberg отмечают, что крепкая гривна способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины, так как стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.