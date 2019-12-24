Украинская гривна в 2019 году укрепилась больше всех валют мира

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С начала 2019 года курс украинской гривны к доллару повысился на 19%, что сделало ее первой в рейтинге наиболее выросших валют.
Об этом сообщает Bloomberg.
Читайте также: Данилишин назвал основные причины укрепления курса гривны к доллару
Укрепление гривны по отношению к доллару в 2019 году стало крупнейшим среди всех мировых валют и значительно превзошло ревальвацию второй в рейтинге валюты – российского рубля. Курс последнего по отношению к доллару вырос на около 12%.
Среди наиболее ревальвировавших валют мира также египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.
В Bloomberg отмечают, что крепкая гривна способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины, так как стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В 2020 году на рынок Украины намерены выйти 6 международных брендовВчера, 04:36 - 3408 8
Популярные в Украине авиакомпании признаны худшими в 2019 годуВчера, 14:12 - 7725 6
В 2020 году надо быть готовым к падению гривны - экспертПозавчера, 19:20 - 12732 5
Следующего президента Украины можно будет выбирать по смартфону - ФедоровВчера, 18:00 - 1382 5
В Windows 10 вернули рекламу, которую невозможно отключитьВчера, 02:17 - 3247 3
Курс доллара-2020: эксперт рассказал о ключевых факторах и дал прогнозВчера, 20:00 - 10633
Коммунальные услуги в Киеве с мая станут дорожеВчера, 16:28 - 2272
Е-сервисы от Пенсионного фонда Украины8 ч. назад - 2256
Киевляне смогут передать показания счетчиков через фотографии6 ч. назад - 2086
Нацбанк сравнил украинские зарплаты с европейскими2 ч. назад - 1954
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 4430 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2476 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2354 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1960 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 5772 3