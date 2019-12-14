0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 328 0

Дубилет хочет упростить крупному бизнесу взаимодействие с военкоматами

Дубилет хочет упростить крупному бизнесу взаимодействие с военкоматами

Кабмин планирует максимально упростить кадровое администрирование в Украине.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

“Недавно сотрудник крупной западной компании поделился со мной интересными данными — как дорого стоит кадровое администрирование в различных странах Европы. По их подсчетам, один сотрудник в Германии им стоит 40 центов, в Венгрии — 60 центов. Сколько стоит украинец? Больше 2 долларов”, – написал министр.

Он подчеркнул, что Украина и здесь проигрывает европейским странам.

“В следующий раз, когда какой-нибудь инвестор будет думать, открыть офис у нас или, скажем, в Польше, он в том числе будет принимать во внимание эти расходы”, – отметил Дубилет.

Он объяснил, откуда берутся эти расходы.

Карты для хранения денег

“Например, много времени у компаний уходит на взаимодействие с военкоматами. Вчера я встречался с представителями крупного бизнеса и наслушался из первых уст, чего им это стоит. По закону крупные компании должны иметь специальных сотрудников, ведущих учет военнообязанных. Они находятся в постоянной корреспонденции с военкоматами по всей стране, уведомляя их о любом изменении статуса своих сотрудников. Все эти переписки с военкоматами, конечно, в бумажной форме. Но проблема здесь не столько в бумаге, сколько в том, что вся информация, которую военкоматы требуют у бизнеса, у государства уже есть”, – рассказал Дубилет.

Что планируют сделать. Чтобы военкоматы не мучили бизнес запросами. Единственное, где взаимодействие военкоматов и бизнеса можно оставить — это вопрос бронирования и, возможно, каких-то учений. Военкоматы, трудовые книжки, больничные и многие другие аспекты – все это должно быть максимально упрощено.

“Стараемся, чтобы стоимость сопровождения сотрудника была, как в Германии”, – подытожил он.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Дмитрий Дубилет сообщал, что в Украине начат проект, которым планируют побороть “зарплатное рабство”.
  • Согласно проведенным исследованиям, украинский бизнес ухудшил оценку налоговой системы Украины.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.