Дубилет хочет упростить крупному бизнесу взаимодействие с военкоматами

Кабмин планирует максимально упростить кадровое администрирование в Украине.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

“Недавно сотрудник крупной западной компании поделился со мной интересными данными — как дорого стоит кадровое администрирование в различных странах Европы. По их подсчетам, один сотрудник в Германии им стоит 40 центов, в Венгрии — 60 центов. Сколько стоит украинец? Больше 2 долларов”, – написал министр.

Он подчеркнул, что Украина и здесь проигрывает европейским странам.

“В следующий раз, когда какой-нибудь инвестор будет думать, открыть офис у нас или, скажем, в Польше, он в том числе будет принимать во внимание эти расходы”, – отметил Дубилет.

Он объяснил, откуда берутся эти расходы.

“Например, много времени у компаний уходит на взаимодействие с военкоматами. Вчера я встречался с представителями крупного бизнеса и наслушался из первых уст, чего им это стоит. По закону крупные компании должны иметь специальных сотрудников, ведущих учет военнообязанных. Они находятся в постоянной корреспонденции с военкоматами по всей стране, уведомляя их о любом изменении статуса своих сотрудников. Все эти переписки с военкоматами, конечно, в бумажной форме. Но проблема здесь не столько в бумаге, сколько в том, что вся информация, которую военкоматы требуют у бизнеса, у государства уже есть”, – рассказал Дубилет.

Что планируют сделать. Чтобы военкоматы не мучили бизнес запросами. Единственное, где взаимодействие военкоматов и бизнеса можно оставить — это вопрос бронирования и, возможно, каких-то учений. Военкоматы, трудовые книжки, больничные и многие другие аспекты – все это должно быть максимально упрощено.

“Стараемся, чтобы стоимость сопровождения сотрудника была, как в Германии”, – подытожил он.

Справка Finance.ua:

Ранее Дмитрий Дубилет сообщал, что в Украине начат проект, которым планируют побороть “зарплатное рабство”.