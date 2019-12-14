SkyUp возобновляет зимнюю полетную программу в Словакию

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Авиакомпания SkyUp Airlines возобновляет рейсы в Словакию.
Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.
Рейсы Киев-Попрад-Киев стартовали 19 декабря.
График полетов дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.
Стоимость билета в обе стороны – от 3,4 тыс. грн.
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.
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