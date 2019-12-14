SkyUp возобновляет зимнюю полетную программу в Словакию

Авиакомпания SkyUp Airlines возобновляет рейсы в Словакию.

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

Рейсы Киев-Попрад-Киев стартовали 19 декабря.

График полетов дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Стоимость билета в обе стороны – от 3,4 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

“Авиакомпания “Скайап” зарегистрирована в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО “ ACS -Украина” Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных).

При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

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