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SkyUp возобновляет зимнюю полетную программу в Словакию

SkyUp возобновляет зимнюю полетную программу в Словакию

Авиакомпания SkyUp Airlines возобновляет рейсы в Словакию.

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

Рейсы Киев-Попрад-Киев стартовали 19 декабря.

График полетов дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Стоимость билета в обе стороны – от 3,4 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • “Авиакомпания “Скайап” зарегистрирована в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ОООACS-Украина” Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!
  • Авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных).
    При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

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По материалам Finance.UA
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