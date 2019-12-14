Данилишин назвал главные причины укрепления курса гривны к доллару

В информационных материалах к заседанию Совета Национального банка Украины (НБУ) названы главные причины укрепления курса гривны к доллару.

Об этом сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в FACEBOOK.

Как отмечается в материалах, официальный курс гривны с начала года (в начале декабря), укрепился на 13%, с 27,7 грн/доллар до 24,0 грн/доллар, а чистая покупка Национальным банком валюты составляла 5 млрд долларов.

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По данным Совета НБУ, главными факторами увеличения предложения валюты на межбанковском валютном рынке были:

приток портфельных инвестиций спекулятивного капитала нерезидентов на рынок ОВГЗ , номинированных в гривне (100 млрд грн с начала года);

благоприятные условия торговли (стабильно высокие мировые цены на товары украинского экспорта и снижение мировых цен на энергоресурсы);