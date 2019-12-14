Межбанк: дефицит времени сработает "на руку" гривне

Пятница на валютном рынке пройдет под воздействием трех основных факторов:

1) Основной период бюджетных платежей у клиентов. Конец этой декабрьской недели совпал с периодом завершения расчетов компаний с государством по налогам, и это будет основным мотиватором продажи валюты у бизнеса в пятницу.

2) Предстоящие рождественские каникулы в США и Европе. Из-за этого у компаний есть риск “зависнуть” со своими валютными расчетами в долларе и евро на несколько дней на следующей неделе. Чтобы не попасть в период рождественского затишья – компании будут спешить провести свои расчеты сегодня. Это частично нивелирует эффект окончания недели, который обычно сокращает статистику торгов и мы прогнозируем на 20 декабря объем операций в пределах до $200 млн при совершении до 480 сделок. Дефицит времени на расчеты и гривны – будет работать на укрепление нацвалюты на торгах;

3) Поведение наличного рынка. Обменники продолжают играть “на понижение”, что психологически поддерживает гривну на всех сегментах валютного рынка и превращает обменки в поставщиков “дешевой” валюты на межбанк через операции по валютной позиции банков на торгах;

4) Интервенции Нацбанка. Регулятор продолжает выкупать излишек предложения доллара на торгах и остается “универсальным покупателем” на межбанке. При При низком спросе на валюту – это делает Нацбанк главным игроком межбанка в части курсообразования. Сегодня эта ситуация повторится. Использовать Нацбанк будет Matching, чем снова поддержит доллар от провала к 23 гривнам.

Мы ожидаем на 20 декабря коридор по доллару в пределах 23,25 — 23,40 гривен с периодическим давлением на курс доллара в моменты выхода крупных продавцов на торги.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,28 / 23,30

евро – 25,88 / 25,91

российский рубль – 0,3731 / 0,3736

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