Межбанк: дефицит времени сработает "на руку" гривне

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пятница на валютном рынке пройдет под воздействием трех основных факторов:
1) Основной период бюджетных платежей у клиентов. Конец этой декабрьской недели совпал с периодом завершения расчетов компаний с государством по налогам, и это будет основным мотиватором продажи валюты у бизнеса в пятницу.
2) Предстоящие рождественские каникулы в США и Европе. Из-за этого у компаний есть риск “зависнуть” со своими валютными расчетами в долларе и евро на несколько дней на следующей неделе. Чтобы не попасть в период рождественского затишья – компании будут спешить провести свои расчеты сегодня. Это частично нивелирует эффект окончания недели, который обычно сокращает статистику торгов и мы прогнозируем на 20 декабря объем операций в пределах до $200 млн при совершении до 480 сделок. Дефицит времени на расчеты и гривны – будет работать на укрепление нацвалюты на торгах;
3) Поведение наличного рынка. Обменники продолжают играть “на понижение”, что психологически поддерживает гривну на всех сегментах валютного рынка и превращает обменки в поставщиков “дешевой” валюты на межбанк через операции по валютной позиции банков на торгах;
4) Интервенции Нацбанка. Регулятор продолжает выкупать излишек предложения доллара на торгах и остается “универсальным покупателем” на межбанке. При При низком спросе на валюту – это делает Нацбанк главным игроком межбанка в части курсообразования. Сегодня эта ситуация повторится. Использовать Нацбанк будет Matching, чем снова поддержит доллар от провала к 23 гривнам.
Мы ожидаем на 20 декабря коридор по доллару в пределах 23,25 — 23,40 гривен с периодическим давлением на курс доллара в моменты выхода крупных продавцов на торги.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,28 / 23,30
евро – 25,88 / 25,91
российский рубль – 0,3731 / 0,3736
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коломойский: «Все знают, что национализация была несправедливой»Вчера, 10:36 - 2377 16
Кабмин заморозил часть бюджетных выплат из-за нехватки денегВчера, 11:12 - 2185 12
Зеленский предлагает отменить залог подозреваемым в коррупцииВчера, 12:11 - 639 6
В семи областях перекрыты дороги из-за рынка землиВчера, 17:40 - 611 5
Выплаты по уходу за ребенком до достижения им 3 лет предлагают возобновитьВчера, 19:00 - 2036 4
Межбанк: все будет непростоВчера, 11:10 - 2485 2
Кабмин заморозил часть бюджетных выплат из-за нехватки денегВчера, 11:12 - 2185 12
АЗС продолжают снижать цены на горючееВчера, 16:42 - 2170 2
Сегодня в обращении появилась монета 5 и новая 50 гривен (фото)Около часа назад - 2088
Выплаты по уходу за ребенком до достижения им 3 лет предлагают возобновитьВчера, 19:00 - 2036 4
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1093
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 981
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1169
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3549 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3272 2