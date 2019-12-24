Франции запретили регулировать работу сервиса Airbnb

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Суд ЕС отклонил в четверг жалобу группы отелей, которые настаивали, что сервис Airbnb должен подчиняться строгим правилам регулирования французских агентов по недвижимости.
Об этом говорится в сообщении Суда ЕС.
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“Франция не может требовать от Airbnb наличия профессиональной лицензии агента по недвижимости, поскольку она не сообщила Еврокомиссии об этом требовании в соответствии с директивой об электронной торговле”, – говорится в решении суда.
Дело в Суд ЕС было передано французским судом после того, как крупная ассоциация гостиниц пожаловалась на то, что зарегистрированная в Ирландии компания должна подчиняться тем же обязательствам, что и традиционные поставщики гостиничных услуг.
Гостиничная индустрия Франции, как и во многих других странах мира, обвиняет онлайн-платформу по аренде жилья в недобросовестной конкуренции.
Владельцы отелей хотели, чтобы Airbnb придерживался бухгалтерских, страховых и других финансовых правил агента по недвижимости. В свою очередь Airbnb отрицала, что выступает в качестве агента по недвижимости.
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