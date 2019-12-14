Huawei выпустит новую версию складного смартфона Mate X

В следующем году компания Huawei намерена выпустить улучшенную версию своего складного смартфона Mate X.

Новая версия получит улучшенный шарнир, более прочный дисплей и более производительный процессор. Этой информацией поделился руководитель потребительского направления бизнеса Huawei Ричард Ю. Скорее всего, речь идёт о модификации Huawei Mate Xs на новейшей платформе Kirin 990 5G, которая была анонсирована в октябре и должна выйти в следующем году.

Несмотря на анонс ещё в начале года, фактически складной смартфон Huawei Mate X поступил в продажу в Китае лишь в прошлом месяце. Его розничная цена составила около $2400.

Также стало известно, что компания планирует вывести нынешнюю версию Mate X на европейский рынок в первом квартале 2020 года. Хотя ранее были сомнения относительно того, появится ли эта модель в продаже в Европе и США из-за напряжённых отношений между правительством США и китайской компанией.

Huawei представила складной смартфон Mate X на конференции MWC 2019 в феврале меньше чем через неделю после презентации складного смартфона Samsung Galaxy Fold, который начал продаваться только в прошлом месяце, задержавшись почти на полгода по хорошо известным всем причинам.

Изначально Huawei планировала начать продажи Mate X в июне, но в итоге дважды откладывала старт продаж, не комментируя причины. Достоверно известно, что Huawei по примеру Samsung внесла улучшения в конструкцию, чтобы сделать экран и сам смартфон более долговечными.

В отличие от Galaxy Fold, модель Huawei Mate X использует более технологически сложную конструкцию с одним экраном OLED диагональю 8 дюймов разрешением 2480х2200 пикселей, который складывается наружу и отличается бо́льшим радиусом изгиба. В сложенном состоянии Huawei Mate X представляет собой смартфон с двумя экранами диагональю 6,6 и 6,38 дюйма.

Толщина в разложенном состоянии 5,4 мм, в сложенном — 11 мм. У смартфона тройная камера Leica, находящаяся на планке корпуса со стороны с меньшим участком экрана в сложенном состоянии. Питание обеспечивает двойная батарея емкостью 4500 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 55 Вт (за 30 минут 85%). Работает смартфон под управлением ОС Android со специальной версией фирменной оболочки EMUI.