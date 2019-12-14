Нацкомиссию по вопросам тарифов будет создавать Кабмин

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Народные депутаты приняли закон, которым деятельность тарифного регулятора привели в соответствие с Конституцией – НКРЭКУ получила специальный статус при Кабмине и дополнительные контрольные функции.
Законопроект №2490-1 поддержали 265 народных депутатов.
Согласно документу, меняются правовой статус и порядок назначения членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Изменения обусловлены решением Конституционного суда от 13 июня 2019 года, который признал ряд положений в законе о регуляторе неконституционными.
По новому закону, Нацкомиссия утратила статус независимого государственного коллегиального органа. Теперь НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом при Кабмине.
Право назначать членов комиссии передано от президента к Кабинету Министров. Правительство должно создать конкурсную комиссию из пяти лиц, трое из которых от профильного комитета Рады, и по одному – от Минэкоэнерго и Минрегиона.
В случае неправомочности регулятора (отсутствия кворума), Кабмин получил право назначать членов комиссии на срок до трех месяцев.
Регулятор также сделали подотчетным парламенту. Ежегодно до 1 июня комиссия должна отчитываться перед Радой о своей деятельности за предыдущий год.
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