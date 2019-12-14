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В Германии суд запретил Uber

В Германии суд запретил Uber

Местный суд во Франкфурте запретил в Германии деятельность сервиса онлайн-заказ такси Uber, утверждая, что мобильное приложение не имеет соответствующей лицензии на перевозку в стране.

Об этом сообщает пресс служба суда.

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Иск против Uber подала служба такси Taxi Deutschland.

«Uber не имеет разрешения на перевозку пассажиров в Германии, однако компания устанавливает тарифы и собирает плату за проезд», – сказал Дитер Шленкер, представляющий Taxi Deutschland.

Uber работает в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и еще ряде городов Германии. В этой стране сервис работает с компаниями, которые занимаются прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями. Однако суд обнаружил в бизнес-модели разные антиконкурентные нарушения.

«С точки зрения пассажира Uber сам предоставляет услугу и является предпринимателем в понимании Закона о пассажирских перевозках», – постановил судья.

Определение суда, вступающее в силу незамедлительно, весьма проблематично для компании. В Uber заявили, что будут искать способ «обеспечить продолжение оказания услуг в Германии».

По материалам hromadske.tv
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