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Правительство запретило нелегальные игровые автоматы

Правительство запретило нелегальные игровые автоматы

Кабинет Министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в FACEBOOK.

“Правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений в отношении распространителей лотерей в лицензионных условиях”, — сообщил Гончарук.

По его словам, принятое решение означает, что отныне под видом “государственной лотереи” не смогут работать учреждения с игровыми автоматами.

“Дал поручение Нацполиции сегодня же начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС – организовать проверки лицензий всех так называемых “государственных лотерей”“, — добавил Гончарук.

Как сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в телеграмм-канале, министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства сообщил, что в ночь с 19 на 20 декабря было закрыто 152 пункта “государственных лотерей”.

Сообщается, что было изъято оборудование на 46 млн грн.

Также Гончаренко опубликовал Распоряжение Кабмина “О противодействии игорному бизнесу”.

“Аваков обещает провести селекторное совещание и закрыть “игорку” по всей стране”, – написал Гончаренко.

По материалам Економічна Правда
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