Стал известен запас хода у электрического BMW iX3

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Новейший электрический кроссовер BMW iX3, чьи продажи начнутся в 2020 году, получит запас хода в 440 км. Запас хода указан по европейскому тесту WLTP.
Ещё в 2018 году BMW показал публике Concept iX3. На разработку его серийной версии ушло чуть больше одного года. Будет ли серийная версия отличаться внешне от своего концепта – пока не известно. Судя по тизерам, попавшим в Интернет, различие между ними не должно быть сильным.
Кроссовер получит электропривод eDrive пятого поколения (он состоит из электромотора, литий-ионной батареи и системы интеллектуального управления расходом энергии). Все компоненты электропривода созданы исключительно инженерами баварской компании.
Мощность электрической силовой установки – 286 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Ёмкость батареи — 74 кВт-ч. Благодаря такой батареи кроссовер сможет на одной подзарядке проехать 440 км, что очень неплохо для современного электромобиля.
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