В Windows 10 вернули рекламу, которую невозможно отключить

Компания Microsoft снова начала показывать небольшой рекламный баннер в приложениях почты и календаря для операционной системы Windows 10.

Такую рекламу начали замечать в ноябре прошлого года. Тогда Microsoft сообщила, что это был эксперимент. Затем реклама показывалась только тем пользователям, которые не предзаказали Office 365. Однако теперь рекламу видно всем и ее нельзя отключить, сообщает MSPowerUser.

Реклама предлагается контекстная и зависит от действий пользователя. Например, предлагает приложение Outlook для мобильного устройства, когда пользователь читает почту через учетную запись Outlook.com, а при использовании аккаунта Gmail – мобильное приложение Gmail.

Компания уже подтвердила, что рекламу нельзя отключить в системе.

Объявления в самой программе будут показываться независимо от того, с каким адресом электронной почты вы ее используете. Убрать ее невозможно, но вы можете отправить отзыв как предложение в Центре обратной связи в Windows 10