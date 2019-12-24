Самые надежные дешевые автомобили в возрасте 2-11 лет

Покупателей подержанных автомобилей в первую очередь интересует их надежность.

Одной красоты недостаточно. Организация по техническому надзору Германии опубликовала TUV-Report 2020, в котором назвала самые надежные б/у авто, чья цена не превышает 5 000 евро.

Среди автомобилей в возрасте 2-3 года в категории до 5 000 евро в тройку лучших вошли:

Kia Venga (от 4800 евро),

Toyota Yaris (от 4800 евро,

VW Polo (от 4000 евро).

Всего 4,3% владельцев Venga обращались в сервисные службы из-за серьезных проблем. У Yaris уровень дефектов составил 4,4%, а у Polo — 4,5%.

Среди автомобилей в возрасте 4-5 лет:

Suzuki SX4 (от 3100 евро),

Peugeot 308 (от 2500 евро)

Opel Meriva (от 4500 евро).

Только 6,3% владельцев Suzuki SX4 обращались в сервисные службы из-за серьезных проблем. У Peugeot 308 уровень дефектов составил 7,6%, а у Meriva – 7,8%.

Среди автомобилей в возрасте 6-7 лет:

Mazda2 (от 2200 евро),

VW Golf Plus (от 1800 евро),

Opel Agila B (от 2000 евро).

11,1% владельцев Mazda2 обращались в сервисные службы из-за серьезных проблем. У Golf Plus уровень дефектов составил тоже 11,1%, а у Agila B – 11,3%.