Самые надежные дешевые автомобили в возрасте 2-11 лет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Покупателей подержанных автомобилей в первую очередь интересует их надежность.
Одной красоты недостаточно. Организация по техническому надзору Германии опубликовала TUV-Report 2020, в котором назвала самые надежные б/у авто, чья цена не превышает 5 000 евро.
Среди автомобилей в возрасте 2-3 года в категории до 5 000 евро в тройку лучших вошли:
Всего 4,3% владельцев Venga обращались в сервисные службы из-за серьезных проблем. У Yaris уровень дефектов составил 4,4%, а у Polo — 4,5%.
Среди автомобилей в возрасте 4-5 лет:
Только 6,3% владельцев Suzuki SX4 обращались в сервисные службы из-за серьезных проблем. У Peugeot 308 уровень дефектов составил 7,6%, а у Meriva – 7,8%.
Среди автомобилей в возрасте 6-7 лет:
11,1% владельцев Mazda2 обращались в сервисные службы из-за серьезных проблем. У Golf Plus уровень дефектов составил тоже 11,1%, а у Agila B – 11,3%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам рассказали, как экономить на потреблении тепла (видео)Вчера, 15:06 - 1255 7
С 2021 года ВНО по математике в Украине станет обязательнымВчера, 07:00 - 3107 4
3 водительских ошибки, из-за которых салон слишком долго прогреваетсяВчера, 23:00 - 5326 3
”Гривна точно рухнет”: эксперты рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги2 ч. назад - 7365 2
Сколько нужно хранить квитанцию о выплате штрафа - советы МВДВчера, 11:00 - 3348 2
Кто выйдет на пенсию в 2020 годуВчера, 12:00 - 9354
”Гривна точно рухнет”: эксперты рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги2 ч. назад - 7365 2
3 водительских ошибки, из-за которых салон слишком долго прогреваетсяВчера, 23:00 - 5326 3
График работы банков на новогодние праздники 2020 🕰️Вчера, 12:22 - 3763
Четыре продукта, которые Украина больше всего продает за границуВчера, 21:01 - 1996 2
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 3263 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2233 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1923
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1805 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 5254 3