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Самые надежные дешевые автомобили в возрасте 2-11 лет

Самые надежные дешевые автомобили в возрасте 2-11 лет

Покупателей подержанных автомобилей в первую очередь интересует их надежность.

Одной красоты недостаточно. Организация по техническому надзору Германии опубликовала TUV-Report 2020, в котором назвала самые надежные б/у авто, чья цена не превышает 5 000 евро.

Среди автомобилей в возрасте 2-3 года в категории до 5 000 евро в тройку лучших вошли:

  • Kia Venga (от 4800 евро),
  • Toyota Yaris (от 4800 евро,
  • VW Polo (от 4000 евро).

Всего 4,3% владельцев Venga обращались в сервисные службы из-за серьезных проблем. У Yaris уровень дефектов составил 4,4%, а у Polo — 4,5%.

Среди автомобилей в возрасте 4-5 лет:

  • Suzuki SX4 (от 3100 евро),
  • Peugeot 308 (от 2500 евро)
  • Opel Meriva (от 4500 евро).

Только 6,3% владельцев Suzuki SX4 обращались в сервисные службы из-за серьезных проблем. У Peugeot 308 уровень дефектов составил 7,6%, а у Meriva – 7,8%.

Среди автомобилей в возрасте 6-7 лет:

  • Mazda2 (от 2200 евро),
  • VW Golf Plus (от 1800 евро),
  • Opel Agila B (от 2000 евро).

11,1% владельцев Mazda2 обращались в сервисные службы из-за серьезных проблем. У Golf Plus уровень дефектов составил тоже 11,1%, а у Agila B – 11,3%.

По материалам autonews.ua
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