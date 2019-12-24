Украинский вездеход Sherp получил новую версию

Украинский вездеход-амфибия Sherp получил новую версию под названием Ark. Эта машина может не только преодолевать самые серьезные препятствия, но и перевозить 22 человека.

Вездеход Ark весит 4 300 кг. Его максимальная скорость на суше составляет 30 км/ч, а на воде – 6 км/ч. Он оснащается небольшим 2,4 л дизельным двигателем мощностью 74 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Дизель работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод – полный.



Sherp Ark сохранил прекрасные внедорожные качества стандартной версии, но при этом он получил специальный жилой модуль-прицеп. Этот модуль рассчитан на 20 человек. Грузоподъемность – 3 400 кг.

Если вы не рассчитываете путешествовать вместе со всей своей семьей и всеми родственниками по Антарктике, то модуль-прицеп можно превратить в медицинский блок, в огромную спальню или в место для хранения груза.