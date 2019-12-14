Межбанк: четверг сыграл за гривну

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Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе — четверг прошел на валютном рынке очень динамично и в целом – позитивно для гривны.
Продажа валюты доминировала на межбанке, что быстро вылилось в проседание котировок с общей целью как минимум до 23,20-23,30 гривен к концу сессии. Практически к порогу в 23,30 гривен за доллар курс и опустился к концу дня. Но доллар бы просел и гораздо ниже – к 23 гривнам, если бы не активная его скупка Нацбанком. Фактически регулятор был единственным крупным покупателем валюты на рынке и без всякого стеснения диктовал курс на рынке через ценники своих интервенций.
Продавцам валюты не оставалось ничего другого, как смирится с этой ситуацией. Тем более, что бюджетные платежи клиентов и спешка компаний по закрытию своих внешнеэкономических контрактов перед скорыми новогодними выходными в США и Европе – не давали им особого времени на раздумье. А падение котировок с самого утра четверга – заставляло клиентов торопиться с заключением сделок на опасениях дальнейшего падения курса.
По факту, межбанк четверга прошел с явным положительным итогом для гривны. И наличный рынок (обычно самый оперативный в такой ситуации) под вечер 19 декабря уже снизил свои котировки до нового уровня 23,15/23,30.
Поведение межбанка и обменников говорит о том, что в настоящее время большинство крупных игроков и спекулянтов настроены на дальнейшее падение валютных котировок.
Ход торгов:
Сессия четверга стартовала с 23,39/23,41 гривен за доллар, что было даже чуть выше уровня закрытия среды 23,385/23,40. Но с первых же минут реальных торгов предложение начало превышать спрос и к 11 часам доллар упал до 23,37/23,39 гривен, а к 12:00 – до 23,365/23,385.
Нацбанк оперативно вышел на торги и активно скупал доллар через Matching, чем фактически сдерживал падение валюты на межбанке. Как только НБУ переставал выкупать доллар – курс продолжал падать.
На обед дилеры ушли при уровне 23,36/23,38 гривен за доллар, а к 15:00 курс опустился до 23,355/23,37 при проведении уже единичных сделок. Но даже при малых объемах – предложение превышало спрос и это давило на курс. К 17:00 доллар подешевел до 23,28/23,305 гривен и на этом уровне сессия и завершилась.
Главные события 19 декабря на межбанке:
1) Доллар подешевел с утренних 23,39/23,41 гривен до 23,28/23,305;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но опять активно выкупал доллар через Matching. Купил по оценкам участников торгов от $65 млн до $110 млн. При этом, в основном – у крупнейших игроков, пытаясь не только пополнить таким образом резервы, но и снизить давление на курс;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,3812 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 20 декабря составил 23,374052 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 23,35 / 23,37
евро – 25,95 / 25,97
российский рубль – 0,3737/ 0,3741
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1116 / 1,1117
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