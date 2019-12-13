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Е-сервисы от Пенсионного фонда Украины

Е-сервисы от Пенсионного фонда Украины

Внедрение системы предоставления услуг в электронной форме упрощает взаимодействие граждан с Пенсионным фондом Украины, позволяет уменьшить затраты времени для людей, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Какие сервисы уже работают:

  • система назначения пенсии по принципу одного посещения – возможность подать заявление в электронной форме и прикрепить необходимые документы не выходя из дома;
  • мобильное приложение – доступ к сервисам вебпортала е-услуг ПФУ с мобильных устройств;
  • пенсионный калькулятор – проведение прогнозного расчета будущей пенсии;
  • е-трудовая книжка – доступ к сведениям о трудовой деятельности;
  • е-пенсионное удостоверение – пластиковая карта, которая одновременно является и банковской картой и пенсионным удостоверением с квалифицированной электронной подписью владельца;

Как накопить себе на пенсию

  • кабинет страхователя (работодателя) – доступная информация об уплате единого соцвзноса и подаче отчетности;
  • справка с QR-кодом – возможность получить справку о размере уплаченных взносов, размер зарплаты, учтенный страховой стаж, размер пенсии;
  • СМС-информирование – возможность получать информирование о рассмотрении обращений по назначению или перерасчету пенсий, а также об уплате страховых взносов работодателем.

ПФУ призывает приобщиться к пользованию доступными сервисами на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий для пенсионеров в зависимости от их возраста. По его словам, на повышение пенсий в 2020 году планируется выделить 13 млрд гривен. Президент отметил, что после повышения пенсий 80-летним и более пожилым людям будет повышение для пенсионеров 75+, далее – 70+ лет.
  • Право на досрочную пенсию в Украине имеют матери детей-инвалидов, воспитывавшие их до шести лет.
По материалам Finance.UA
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