Е-сервисы от Пенсионного фонда Украины

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Внедрение системы предоставления услуг в электронной форме упрощает взаимодействие граждан с Пенсионным фондом Украины, позволяет уменьшить затраты времени для людей, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Какие сервисы уже работают:
ПФУ призывает приобщиться к пользованию доступными сервисами на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
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