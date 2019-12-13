Е-сервисы от Пенсионного фонда Украины

Внедрение системы предоставления услуг в электронной форме упрощает взаимодействие граждан с Пенсионным фондом Украины, позволяет уменьшить затраты времени для людей, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Какие сервисы уже работают:

система назначения пенсии по принципу одного посещения – возможность подать заявление в электронной форме и прикрепить необходимые документы не выходя из дома;

мобильное приложение – доступ к сервисам вебпортала е-услуг ПФУ с мобильных устройств;

пенсионный калькулятор – проведение прогнозного расчета будущей пенсии;

е-трудовая книжка – доступ к сведениям о трудовой деятельности;

е-пенсионное удостоверение – пластиковая карта, которая одновременно является и банковской картой и пенсионным удостоверением с квалифицированной электронной подписью владельца;

кабинет страхователя (работодателя) – доступная информация об уплате единого соцвзноса и подаче отчетности;

справка с QR-кодом – возможность получить справку о размере уплаченных взносов, размер зарплаты, учтенный страховой стаж, размер пенсии;

СМС -информирование – возможность получать информирование о рассмотрении обращений по назначению или перерасчету пенсий, а также об уплате страховых взносов работодателем.

ПФУ призывает приобщиться к пользованию доступными сервисами на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий для пенсионеров в зависимости от их возраста. По его словам, на повышение пенсий в 2020 году планируется выделить 13 млрд гривен. Президент отметил, что после повышения пенсий 80-летним и более пожилым людям будет повышение для пенсионеров 75+, далее – 70+ лет.