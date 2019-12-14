В семи областях перекрыты дороги из-за рынка земли

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Протестующие против рынка земли перекрыли трассы в семи областях.
Об этом сообщает Укравтодор.
В Запорожской области фермеры перекрыли движение автотранспорта на автодороге Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, км 339+000 и 384+000. В Винницкой области аграрии перекрыли движение на автомагистрали Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 404+460. Протестующие пропускают технику спецназначения и автобусы.
В Черкасской области фермеры перекрыли движение на автодороге Киев – Одесса, км 143+950. Около 120 человек полностью перекрывают движение в обоих направлениях примерно на 5-10 минут. Затем пропускают транспорт. Затем снова перекрывают. В Ровенской области на автодороге Киев – Чоп, км. 290+000 проходит акция протеста аграриев, по пешеходному переходу периодически движутся граждане, представители Всеукраинского аграрного совета. Заторов нет. Автомобили периодически пропускают.
В Полтавской области на трассе Киев – Харьков – Должанский, км. 260+000 акция протеста, протестующие перекрыли движение транспорта путем движения по пешеходному переходу. На месте происшествия работает Национальная полиция. В Черниговской области на дороге Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, км 98+100 с.Копти аграрии перекрыли движение по пути непрерывного движения по пешеходному переходу. Периодически пропускают т/с через 5-10 мин.
В Одесской области на трассе Киев – Одесса, км 318+000 проходит акция протеста аграриев. На всех автодорогах митингующие перекрывают дорогу путем непрерывного движения по пешеходному переходу.
Отметим, что ранее сегодня противники рынка земли перекрыли Крещатик. Но по состоянию на 16:00 активисты “Нацкорпуса” прекратили блокировать движение по улице Крещатик. Акция закончилась. Сообщается, что митингующие вернулись на бессрочную акцию под Верховную Раду.
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