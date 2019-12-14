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Менеджеры Foxconn годами продавали бракованные iPhone

Менеджеры Foxconn годами продавали бракованные iPhone

Apple расследует скандальный инцидент, разгоревшийся вокруг группы менеджеров Foxconn — компании, которая занимается сборкой и продажей iPhone. Удар был нанесён не только по репутации корпорации и её партнёра — как оказалось, покупатели в течение нескольких лет получали заведомо некачественные смартфоны под видом новой «яблочной» продукции.

По данным азиатских СМИ, группа менеджеров Foxconn в течение как минимум трёх лет производила «левые» смартфоны из списанных комплектующих, подлежащих уничтожению, продавая заведомо бракованные гаджеты ничего не подозревающим покупателям. По имеющейся информации, теневой бизнес принёс мошенникам около $43 миллионов.

Инцидент уже расследуется специальной командой Apple Business Assurance & Audit (BA&A), отчитывающейся напрямую перед советом директоров компании. Foxconn воздержалась от комментариев. По слухам, её бывший председатель Терри Гуо заявил в одной из приватных бесед, что в компании, насчитывающей более миллиона сотрудников, всегда найдётся небольшое число способных на «безрассудные вещи».

Apple уже не в первый раз становятся жертвой мошенников. Ранее в этом году китайский студент нанёс компании ущерб на сумму около миллиона долларов, обменивая контрафактные iPhone на настоящие по гарантии, а ещё одна группа занималась «кражей личностей» владельцев iPhone, в результате чего корпорация понесла потери в размере $19 миллионов.

По материалам 4pda
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