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”Гривна точно рухнет”: эксперты рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги

”Гривна точно рухнет”: эксперты рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги

Курс доллара в Украине в ближайшее время продолжит падать, поэтому многих граждан беспокоит, в какой валюте лучше хранить средства. Экономические эксперты прокомментировали ситуацию и дали некоторые советы по этому поводу.

По мнению экспертов, национальная валюта в Украине будет укрепляться, однако точный прогноз они пока делать не могут.

По поводу того, в какой валюте хранить деньги, мнения разнятся, но экономические эксперты оказались единодушны в одном: гривна точно рухнет.

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер посоветовал скупать евро и доллары для накопления, но при этом помнить о грамотном хранении валюты и отслеживании инфляции.

По мнению эксперта института GROWFORD Алексея Куща, копить нужно в той валюте, которую вы тратите, а кредиты брать – в той, в которой зарабатываете.

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По материалам Today.ua
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