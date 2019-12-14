Объем депозитов населения в банках (Белорусь, Польша)

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Депозиты физических лиц в банках — часть финансовых активов населения страны. Чем выше размер реальных и номинальных доходов населения и чем больше доверие к финансово-банковской системе страны — тем больше денег на депозитах. А при стабильном валютном курсе национальной валюты одновременно с ростом объемов депонирования растет и долларовый эквивалент этих сумм.
Беларусь
По состоянию на конец ноября 2019 года остатки средств населения Беларуси на депозитах физических лиц во всех валютах и всех видов в Br-рублевом эквиваленте составили исторически рекордную сумму — Br23,85 млрд. В долларовом же эквиваленте достигнут только 4,5-летний максимум — $11,29 млрд. Основная часть денег населения в банках — это депозиты в иностранной валюте, и лишь треть — в национальной. Причем главное — это срочные инвалютные вклады: их доля во всех депозитах физлиц 55%. В долларовом эквиваленте исторический максимум объема денег населения на депозитах во всех валютах был в ноябре 2014-го перед девальвацией Br-рубля, которая уменьшила $-эквивалент остатков на Br-депозитах.
Польша
Польша уже много лет демонстрирует уверенный рост экономики, и это положительно сказывается на доходах населения, а значит, и на объеме депозитов населения: банковские финансовые активы поляков прирастают от года к году. А благодаря стабильному злотому идет рост остатков средств населения в банках и в $-эквиваленте. Поэтому общая сумма депонированных в банки поляками (osób prywatnych) денежных средств во всех валютах находится сейчас на историческом максимуме — 815,57 млрд злотых. При этом из всего объема этих депозитов 56,7% — это остатки на текущих карточных депозитах.
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