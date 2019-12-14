ЛУН и сервис аренды Dobovo объединились

Крупнейший украинский сервис для поиска жилья ЛУН и платформа посуточного бронирования квартир объединили бизнес.

Об этом сообщил соучредитель ЛУН, Андрей Мима на своей странице в Facebook.

“Сегодня с радостью хотим объявить об объединении усилий с компанией Dobovo – лучшим украинским сервисом онлайн-бронирования квартир посуточно.

Dobovo.com – конкурент Airbnb и Booking, и мы надеемся, что вместе мы будем сильнее и сможем создать конкуренцию этим зарубежным сервисам”, – написал он.