Выплаты по уходу за ребенком до достижения им 3 лет предлагают возобновить

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о возобновлении выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Об этом говорится в постановлении 2523 от 04.12.2019 “Проект Постановления об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о возобновлении выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста”.
Что предлагают. Для скорейшего возобновления выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предлагается внести изменения в законодательство, возобновив соответствующие выплаты на основании, в размерах и в порядке, которые предусмотрены законодательством для помощи до трехлетнего возраста, которая была отменена в 2014 году.
Размер пособия до трехлетнего возраста должен устанавливаться таким образом, чтобы вместе с другими доходами семьи получателя помощи обеспечить прожиточный минимум для всех членов этой семьи.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевлянам объяснили, откуда берутся дополнительные начисления в платежках11 ч. назад - 1649 12
Коломойский: «Все знают, что национализация была несправедливой»8 ч. назад - 1572 10
В следующем году возобновят обязательный техосмотр9 ч. назад - 5419 8
Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)10 ч. назад - 3233 6
В НБУ считают ситуацию в экономке Украины лучшей за годы независимостиВчера, 19:26 - 831 6
В следующем году возобновят обязательный техосмотр9 ч. назад - 5419 8
Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)10 ч. назад - 3233 6
Эксперты рассказали, у каких электрокаров быстрее изнашиваются батареиВчера, 22:26 - 2021 2
Межбанк: все будет непросто8 ч. назад - 1848 2
Эксперт рассказала, что готовят налогоплательщикам в законопроекте №1210Вчера, 21:32 - 1710 2
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1031
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 929
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1132
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3462 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3180 2