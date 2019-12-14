Выплаты по уходу за ребенком до достижения им 3 лет предлагают возобновить

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о возобновлении выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Об этом говорится в постановлении 2523 от 04.12.2019 “Проект Постановления об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о возобновлении выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста”.

Что предлагают. Для скорейшего возобновления выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предлагается внести изменения в законодательство, возобновив соответствующие выплаты на основании, в размерах и в порядке, которые предусмотрены законодательством для помощи до трехлетнего возраста, которая была отменена в 2014 году.

Предлагается, чтобы право на пособие до трехлетнего возраста имел один из родителей, усыновитель, опекун, дедушка, бабушка или другой родственник, который фактически осуществляет уход за ребенком. Назначать его независимо от того, находилось ли лицо в трудовых отношениях (на военной или государственной службе), училось, или занималось предпринимательством или было безработным.

Пособие до трехлетнего возраста должно предоставляться на каждого ребенка независимо от количества рожденных, усыновленных или взятых под опеку детей.

С целью предотвращения злоупотреблений со стороны должностных и должностных лиц и упрощения «бюрократических процедур», Законом должен быть определен исчерпывающий перечень документов, которые подает заявитель для назначения помощи до трехлетнего возраста, а также исчерпывающий перечень случаев, когда ее прекращают выплачивать.

Размер пособия до трехлетнего возраста должен устанавливаться таким образом, чтобы вместе с другими доходами семьи получателя помощи обеспечить прожиточный минимум для всех членов этой семьи.

Справка Finance.ua:

В Министерстве социальной политики ранее заявляли, что в 2020 году размер помощи при рождении ребенка не изменится. Размер помощи составит, как и раньше, 41 280 гривен.