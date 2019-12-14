0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Выплаты по уходу за ребенком до достижения им 3 лет предлагают возобновить

Выплаты по уходу за ребенком до достижения им 3 лет предлагают возобновить

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о возобновлении выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Об этом говорится в постановлении 2523 от 04.12.2019 “Проект Постановления об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о возобновлении выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста”.

Что предлагают. Для скорейшего возобновления выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предлагается внести изменения в законодательство, возобновив соответствующие выплаты на основании, в размерах и в порядке, которые предусмотрены законодательством для помощи до трехлетнего возраста, которая была отменена в 2014 году.

  • Предлагается, чтобы право на пособие до трехлетнего возраста имел один из родителей, усыновитель, опекун, дедушка, бабушка или другой родственник, который фактически осуществляет уход за ребенком. Назначать его независимо от того, находилось ли лицо в трудовых отношениях (на военной или государственной службе), училось, или занималось предпринимательством или было безработным.

Со скольких лет дают кредит в Украине

  • Пособие до трехлетнего возраста должно предоставляться на каждого ребенка независимо от количества рожденных, усыновленных или взятых под опеку детей.
  • С целью предотвращения злоупотреблений со стороны должностных и должностных лиц и упрощения «бюрократических процедур», Законом должен быть определен исчерпывающий перечень документов, которые подает заявитель для назначения помощи до трехлетнего возраста, а также исчерпывающий перечень случаев, когда ее прекращают выплачивать.

Размер пособия до трехлетнего возраста должен устанавливаться таким образом, чтобы вместе с другими доходами семьи получателя помощи обеспечить прожиточный минимум для всех членов этой семьи.

Справка Finance.ua:

  • В Министерстве социальной политики ранее заявляли, что в 2020 году размер помощи при рождении ребенка не изменится. Размер помощи составит, как и раньше, 41 280 гривен.
  • Ранее в правительстве предлагали установить новые размеры пособия при рождении ребенка: 100 тыс грн – на первого ребенка; 200 тыс грн – на второго ребенка; 400 тыс грн – на третьего и каждого последующего ребенка.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.