ВР отсрочила штрафы за "евробляхи" до 2020 года

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об отсрочке штрафов за ввоз “евроблях” до 31 декабря 2019 года.
За законопроект №2288 технико-юридическими правками проголосовали 285 народных депутатов.
По словам народного депутата от “Слуги народа” Александра Ковальчука, который представлял документ в Раде, нардепы подали 16 поправок ко второму чтению, из которых 11 были учтены.
“Цель законопроекта – отсрочка вступления в силу усиленных административных санкций за нарушение таможенных правил, предусмотренных ст. 470 и 481 Таможенного кодекса Украины”, – сказал Ковальчук.
17 декабря владельцы автомобилей на еврономерах проводили акцию протеста в центре Киева.
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