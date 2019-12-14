ВР отсрочила штрафы за "евробляхи" до 2020 года

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об отсрочке штрафов за ввоз “евроблях” до 31 декабря 2019 года.

За законопроект №2288 технико-юридическими правками проголосовали 285 народных депутатов.

По словам народного депутата от “Слуги народа” Александра Ковальчука, который представлял документ в Раде, нардепы подали 16 поправок ко второму чтению, из которых 11 были учтены.

“Цель законопроекта – отсрочка вступления в силу усиленных административных санкций за нарушение таможенных правил, предусмотренных ст. 470 и 481 Таможенного кодекса Украины”, – сказал Ковальчук.

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Задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней влечет за собой штраф 170 тысяч грн или конфискацию этого транспортного средства;

За управление машиной на еврономерах – штраф 8500 грн;

Повторное за год управление таким авто – штраф 17 тысяч гривен и запрет на управление в течение года:

Задержка от 20 до 30 суток – 85 тысяч грн.

17 декабря владельцы автомобилей на еврономерах проводили акцию протеста в центре Киева.

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