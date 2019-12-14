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ВР отсрочила штрафы за "евробляхи" до 2020 года

ВР отсрочила штрафы за "евробляхи" до 2020 года

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об отсрочке штрафов за ввоз “евроблях” до 31 декабря 2019 года.

За законопроект №2288 технико-юридическими правками проголосовали 285 народных депутатов.

По словам народного депутата от “Слуги народа” Александра Ковальчука, который представлял документ в Раде, нардепы подали 16 поправок ко второму чтению, из которых 11 были учтены.

“Цель законопроекта – отсрочка вступления в силу усиленных административных санкций за нарушение таможенных правил, предусмотренных ст. 470 и 481 Таможенного кодекса Украины”, – сказал Ковальчук.

Мои Fiнансы:

  • Задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней влечет за собой штраф 170 тысяч грн или конфискацию этого транспортного средства;
  • За управление машиной на еврономерах – штраф 8500 грн;
  • Повторное за год управление таким авто – штраф 17 тысяч гривен и запрет на управление в течение года:
  • Задержка от 20 до 30 суток – 85 тысяч грн.

17 декабря владельцы автомобилей на еврономерах проводили акцию протеста в центре Киева.

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По материалам Finance.UA
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