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Швеция отказалась от отрицательной банковской ставки впервые за пять лет

Швеция отказалась от отрицательной банковской ставки впервые за пять лет

Государственный банк Швеции повысил свою базовую ставку с минус 0,25 до 0%.

Об этом сообщается в пресс-релизе банка в четверг, 19 декабря.

“Прогноз ставки РЕПО в дальнейшем будет оставаться без изменений, – говорится в сообщении. – Ожидается, что ставка останется на нуле в течение следующих нескольких лет”.
 
Эксперты банка также прогнозируют, что уровень инфляции будет курсировать приближенно к целевому в 2%.
 
Повышение состоялось, несмотря на падение прироста экономики и рост безработицы в Швеции. Минусовой уровень ставки поддерживался банком с весны 2015 года. Новый нулевой показатель начнет применяться с 8 января 2020 года.
 
Как считают эксперты, отрицательная процентная ставка была экспериментом, который не привел к сколько-нибудь значимым последствиям в шведской экономике, на которые надеялись в банке.
 
“Теперь мы отказываемся от этого эксперимента. Это был пятилетний эксперимент, который мало что дал”, – отметил экономист консалтинговой компании Soderberg & Partners Юаким Борнольд в интервью телеканалу SVT.

По материалам Корреспондент.net
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