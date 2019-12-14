В Киеве запустили чат-бот проверки строительства

Команда сервиса по поиску недвижимости CityScale представила чат-бота, который рассказывает о законности строительства, удачность его расположения и сообщит, как только будут какие-то изменения.

Об этом свидетельствует информация на сайте.

Чем он полезен: чат-бот использует открытые данные о жилье, такие как преступность, загрязнение, доступность транспорта, учебных и медицинских заведений и тому подобное.

Сейчас воспользоваться ботом можно в Facebook , а в скором времени он запуститься и в Telegram .

“В ходе разработки чат-бота мы обращались за данным Государственного Земельного Кадастра (ГЗК), поскольку они дают возможность определить условия и законность использования земель, но чиновники отказали в доступе к полным данным. Полный доступ к данным ГЗК – это возможность контролировать и предотвращать мошенничество с землей, это честный и прозрачный рынок земли”, – отмечают разработчики.

Как воспользоваться ботом:

начать диалог в Facebook

ввести название ЖК или улицы и номер дома, если они известны;

выбрать вариант из предложенных;

таким образом будет доступна оценка жилья, а также возможность перейти к объектам ЖК и узнать заказчика, проектировщика, подрядчика, ход строительства и другое.

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