В Киеве запустили чат-бот проверки строительства

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Команда сервиса по поиску недвижимости CityScale представила чат-бота, который рассказывает о законности строительства, удачность его расположения и сообщит, как только будут какие-то изменения.
Об этом свидетельствует информация на сайте.
Чем он полезен: чат-бот использует открытые данные о жилье, такие как преступность, загрязнение, доступность транспорта, учебных и медицинских заведений и тому подобное.
Сейчас воспользоваться ботом можно в Facebook, а в скором времени он запуститься и в Telegram.
“В ходе разработки чат-бота мы обращались за данным Государственного Земельного Кадастра (ГЗК), поскольку они дают возможность определить условия и законность использования земель, но чиновники отказали в доступе к полным данным. Полный доступ к данным ГЗК – это возможность контролировать и предотвращать мошенничество с землей, это честный и прозрачный рынок земли”, – отмечают разработчики.
Как воспользоваться ботом:
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