Путин признал $3 млрд долга Газпрома перед Нафтогазом

Президент России Владимир Путин признал наличие задолженности Газпрома перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража на сумму 3 миллиарда долларов. Ранее Россия не признавала решение арбитража в пользу Украины.

Об этом Путин сообщил во время пресс-конференции 19 декабря.

«Решение есть, и это правда, и мы должны из этого исходить», – сообщил Путин.

В то же время российский президент отметил, что, по его мнению, такое решение было «политическим».

«Я убежден, что это решение Стокгольмского арбитража несет не юридический, не правовой, а скорее политический характер. Одно из обоснований в нем было «в связи с тяжелым экономическим положением в Украине», – заявил российский президент.

Отметим, что по словам топ-менеджеров Нафтогаза, которые принимали непосредственное участие в судебном процессе с Газпромом, решение Стокгольмского арбитража было исключительно коммерческим и основывалось на условиях контрактов между Нафтогазом и Газпромом. При этом, арбитраж не делал ни одной ссылки на экономическое или политическое положение в Украине, поскольку рассматривал контракты между украинской и российской компаниями отдельно от общего положения вещей в государствах.

До сих пор Россия не признавала решений Стокгольмского арбитража, из-за чего Нафтогаз начал ряд судебных процессов в различных странах мира, в рамках которых планирует конфисковать активы Газпрома на 3 миллиарда долларов – именно такова сумма долга Газпрома по решению арбитража плюс процентов по нему. Такой долг могут взыскать уже в феврале 2020 года, в Нидерландах, где решением местного суда арестован активы Газпрома на 5,2 миллиарда долларов.

По данным источников hromadske в Нафтогазе, в ходе переговоров о транзите газа, которые проходят между Украиной и Россией, российская сторона согласилась выплатить свои долги по решению арбитража не только газом, но и деньгами. В то же время окончательного соглашения по этому поводу стороны еще не достигли.