Турникеты для QR-билетов установили на 39 станциях

Столица активно готовится к запуску промышленной эксплуатации безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

«Основная работа сейчас сосредоточена в подземке. Турникеты для QR-билетов установлены на 39 станциях, на очереди – подключение. Автоматы самообслуживания уже установили на всех станциях и постепенно подключают к сети», – отметил он.

По его словам, в наземном транспорте уже завершилось тестирование оплаты банковской картой и идет процесс согласования организационных вопросов с банками-партнерами.

В течение 2019 года электронным билетом в общественном транспорте пассажиры воспользовались 104,5 миллиона раз. Транспортные карты приобрели 257 тысяч киевлян. Еще 155 тысяч пользуются приложением Kyiv Smart City, в котором есть возможность пополнить транспортную карту, отслеживать свои поездки и купить одноразовый QR-билет.

Справка Finance.ua:

Одноразовый QR-билет можно приобрести:

в кассах метро или автоматах самообслуживания на станциях, где установлены специальные турникеты (карта );

в терминалах Ibox и 2click;

в Личном кабинете киевлянина