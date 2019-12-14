Турникеты для QR-билетов установили на 39 станциях

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Столица активно готовится к запуску промышленной эксплуатации безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.
Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.
«Основная работа сейчас сосредоточена в подземке. Турникеты для QR-билетов установлены на 39 станциях, на очереди – подключение. Автоматы самообслуживания уже установили на всех станциях и постепенно подключают к сети», – отметил он.
По его словам, в наземном транспорте уже завершилось тестирование оплаты банковской картой и идет процесс согласования организационных вопросов с банками-партнерами.
В течение 2019 года электронным билетом в общественном транспорте пассажиры воспользовались 104,5 миллиона раз. Транспортные карты приобрели 257 тысяч киевлян. Еще 155 тысяч пользуются приложением Kyiv Smart City, в котором есть возможность пополнить транспортную карту, отслеживать свои поездки и купить одноразовый QR-билет.
Одноразовый QR-билет можно приобрести:
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