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Турникеты для QR-билетов установили на 39 станциях

Турникеты для QR-билетов установили на 39 станциях

Столица активно готовится к запуску промышленной эксплуатации безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

«Основная работа сейчас сосредоточена в подземке. Турникеты для QR-билетов установлены на 39 станциях, на очереди – подключение. Автоматы самообслуживания уже установили на всех станциях и постепенно подключают к сети», – отметил он.

Kyiv Smart Card – как это работает

По его словам, в наземном транспорте уже завершилось тестирование оплаты банковской картой и идет процесс согласования организационных вопросов с банками-партнерами.

В течение 2019 года электронным билетом в общественном транспорте пассажиры воспользовались 104,5 миллиона раз. Транспортные карты приобрели 257 тысяч киевлян. Еще 155 тысяч пользуются приложением Kyiv Smart City, в котором есть возможность пополнить транспортную карту, отслеживать свои поездки и купить одноразовый QR-билет.

Справка Finance.ua:

Одноразовый QR-билет можно приобрести:

  • в кассах метро или автоматах самообслуживания на станциях, где установлены специальные турникеты (карта);
  • в терминалах Ibox и 2click;
  • в приложениях Kyiv Smart City, Приват24 и в чат-ботах KyivPayBot і KyivMetroBot.
По материалам Finance.UA
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