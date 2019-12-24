Наиболее прибыльные категории сельского хозяйства

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Агросектор больше всего выручки генерирует в секторе растениеводства.
Об этом свидетельствует исследование YouControl.
ТОП-10 категорий по суммарной выручке:
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