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Наиболее прибыльные категории сельского хозяйства

Наиболее прибыльные категории сельского хозяйства

Агросектор больше всего выручки генерирует в секторе растениеводства.

Об этом свидетельствует исследование YouControl.

ТОП-10 категорий по суммарной выручке:

  • выращивание зерновых, бобовых культур и семян – 430 млрд грн;
  • разведение домашней птицы – 60 млрд грн;
  • разведение свиней – 15 млрд грн;
  • разведение крупного рогатого скота – более 10 млрд грн;
  • смешанное сельское хозяйство – 10 млрд грн;
  • послеурожайная деятельность – более 7 млрд грн;
  • выращивание овощей и бахчевых культур – 7 млрд грн;

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  • вспомогательная деятельность в растениеводстве – более 6 млрд грн;
  • обработка семян – 6 млрд грн;
  • выращивание фруктов – более 2 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, в январе-июле 2019 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве на одного штатного работника составила 8 388 грн.
  • Минфин анонсировал удешевление кредитов для сельхозпроизводителей с 20% до 5% после открытия рынка с/х земли.
По материалам Finance.UA
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