Кабмин направил более 1 млрд грн на социальные услуги

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Кабмин увеличил расходы на материальное обеспечение и социальные услуги на 1 017,4 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Кто получит выплату: застрахованные граждане, которым выплачивают помощь по временной потере трудоспособности, помощь по беременности и родам и помощь на погребение, получат эти средства со счета Фонда.
Расходы увеличены на материальное обеспечение и социальные услуги на 1 017,4 млн грн, из которых:
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Также Постановление предусматривает увеличение доходов бюджета Фонда на 2019 год на сумму 996,1 млн грн и его расходов – на 1 007,4 млн гривен.
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