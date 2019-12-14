0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Кабмин направил более 1 млрд грн на социальные услуги

Кабмин направил более 1 млрд грн на социальные услуги

Кабмин увеличил расходы на материальное обеспечение и социальные услуги на 1 017,4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Кто получит выплату: застрахованные граждане, которым выплачивают помощь по временной потере трудоспособности, помощь по беременности и родам и помощь на погребение, получат эти средства со счета Фонда.

Расходы увеличены на материальное обеспечение и социальные услуги на 1 017,4 млн грн, из которых:

  • 996,1 млн грн – дополнительные поступления в результате увеличения в августе 2019 года пропорции распределения единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • 10,0 млн грн – за счет экономии средств по статье “расходы, связанные с выполнением обязанностей страховщика”;
  • 11,3 млн грн – уменьшение остатка средств на конец года.

Читайте также: Украинцам вернули долги за больничные и декретные – Фонд соцстрахования

Также Постановление предусматривает увеличение доходов бюджета Фонда на 2019 год на сумму 996,1 млн грн и его расходов – на 1 007,4 млн гривен.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря подписал закон о верификации пенсий и других государственных выплат со своими предложениями.
  • С 1 декабря в связи с увеличением прожиточного уровня максимальный размер пособия по безработице в Киеве увеличился до 8408 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.