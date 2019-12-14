Кабмин направил более 1 млрд грн на социальные услуги

Кабмин увеличил расходы на материальное обеспечение и социальные услуги на 1 017,4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Кто получит выплату: застрахованные граждане, которым выплачивают помощь по временной потере трудоспособности, помощь по беременности и родам и помощь на погребение, получат эти средства со счета Фонда.

Расходы увеличены на материальное обеспечение и социальные услуги на 1 017,4 млн грн, из которых:

996,1 млн грн – дополнительные поступления в результате увеличения в августе 2019 года пропорции распределения единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

10,0 млн грн – за счет экономии средств по статье “расходы, связанные с выполнением обязанностей страховщика”;

11,3 млн грн – уменьшение остатка средств на конец года.

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Также Постановление предусматривает увеличение доходов бюджета Фонда на 2019 год на сумму 996,1 млн грн и его расходов – на 1 007,4 млн гривен.

Справка Finance.ua:

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