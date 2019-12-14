Национализация ПриватБанка: что изменилось за три года

18 декабря 2016 года Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать ПриватБанк. 21 декабря 2016 года Министерство финансов приобрело 100% акций ПриватБанка, причем 19-21 декабря было проведено списание средств некоторых клиентов банка.

ПриватБанк перешел в государственную собственность. До этого его контролировали Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Благодаря этому решению 20 миллионов украинских семей сохранили свое финансовое благополучие.

Справка Finance.ua:

За последний год ПриватБанк привлек 1,5 миллиона новых клиентов.

Банк за январь-октябрь 2019 года получил рекордную прибыль. Чистая прибыль государственного ПриватБанка составила 28 млрд грн, что вдвое превышает финансовый результат деятельности банка в 2018 году.

Прирост кредитного портфеля ПриватБанка за 9 месяцев 2019 года составляет 14,9%.

ПриватБанк вошел в топ-100 крупнейших мировых банков-эквайеров. По итогам 2018 года он занял 59 место среди крупнейших мировых банков с ежегодным объемом оплат картами в торговой сети – более 900 миллионов.

Ежедневно пользователи Приват24 покупают и отправляют более миллиона долларов.

В сентябре 2019 года ПриватБанк представил новую версию приложения Приват24..

ПриватБанк работает над новой технологией «Айди-чек», которая позволит заменить пароль, который прилетает в Приват24, на биометрические данные клиента.

12 сентября 2019 года ПриватБанк запустил технологию FacePay. Это технология, позволяющая вам в магазине оплачивать свои покупки просто с помощью фото.

30 сентября 2019 года ПриватБанк и Visa запустили первую в Украине виртуальную платежную карту для предпринимателей и малого бизнеса.

29 ноября 2019 года Государственный «ПриватБанк» перешел в собственность Кабинета Министров Украины. Согласно данным НБУ , по состоянию на 1 января 2019 года финучреждением владело «государство в лице Министерства финансов», а с 25 сентября владельцем 100% акций «ПриватБанка» было указано «государство в лице Кабинета Министров».

14 декабря 2019 года ПриватБанк обновил дизайн цифровых карт, которые используются клиентами для оплаты с помощью цифровых кошельков Apple Pay и Google Pay.

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