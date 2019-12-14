Tesla построит на Аляске огромную электробатарею

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Компания Tesla установит на Аляске огромную батарею, уменьшив зависимость штата от вредных для окружающей среды угольных электростанций и дизельных генераторов.
Об этом пишет Electrek.
“Tesla установит на Аляске большую новую Систему аккумуляции энергии в батареях, что уменьшит зависимость штата от электричества, добытого из ископаемых ресурсов”, – говорится в материале.
Отмечается, что так называемая BESS (Система аккумуляции энергии в батареях) нового поколения будет установлена на территории уже имеющегося энергогенерирующего предприятия вблизи Анкориджа и должна быть введена в эксплуатацию к осени 2021 года. Эта система позволит существенно увеличить количество “зеленой” энергии в штате, которую сейчас просто негде хранить.
Батарея Tesla будет способна хранить 93 мВт/ч электроэнергии, что в три раза меньше мощности Каховской ГЭС.
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