В "Нафтогазе" назвали стоимость украинской ГТС при условии прекращения транзита

В случае прекращения транзита российского газа оценочная стоимость украинской газотранспортной системы составит чуть более 30 млрд грн.

Об этом в среду заявил глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев.

“Мы приводим оценку государственного имущества (Структурная стоимость государственных активов, которые будут переданы ОГТСУ в хозяйственное ведение. – Ред.), которое было оценено независимым, лицензированным, профессиональным оценщиком – международной компанией из большой четверки. К моему большому удивлению, здесь почему-то нет цифры в 300 млрд долларов, здесь нет даже цифры в 30 млрд долларов, здесь есть цифра в 34 млрд грн”, – сказал Коболев.

По его словам, указанная стоимость была определена доходным методом – это оценка того экономического эффекта, который может принести владельцу государственное имущество в виде ГТС, учитывая базовые предположения функционирования ГТС в ближайший период времени.

“Главным предположением, которое сделало эту цифру настолько меньше того, что всегда было так дорого нашему глазу и уху, и о чем так любят говорить некоторые политики – это отсутствие транзитного контракта с “Газпромом”, а также их заявления и жесткие намерения не продолжать транспортировать газ по украинской ГТС с 1 января. Собственно, это та цифра, которая отражает более или менее реальную стоимость, сколько будет стоить ГТС, если ею не будут пользоваться в транзитном режиме, но будут пользоваться в режиме транспортировки газа для потребителей Украины”, – заявил глава “Нафтогаза”.

Напомним, ранее глава “Газпрома” Алексей Миллер заявлял, что до заключения нового транзитного контракта необходимо “решить комплекс принципиально важных вопросов”, в частности – “урегулирование судебных споров между “Газпромом” и украинской стороной, что означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ОАО “Газпром” и НАК “Нафтогаз Украины” по контрактам на поставку и транзит российского газа”. В НАК в ответ на требования Газпрома для нового транзитного контракта заявили о невозможности “обнулить” или забыть арбитражные решения.