Нужен ли РРО при предоставлении собственных услуг

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Норма о неприменении РРО юридическими лицами не применяется при предоставлении собственных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС во Львовской области.
Регистраторы расчетных операций и расчетные книги не применяются:
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Следовательно, эта норма о неприменении РРО юридическими лицами не касается предоставления услуг.
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