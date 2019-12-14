Нужен ли РРО при предоставлении собственных услуг

Норма о неприменении РРО юридическими лицами не применяется при предоставлении собственных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС во Львовской области.

Регистраторы расчетных операций и расчетные книги не применяются:

при осуществлении торговли продукцией собственного производства (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения) предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности;

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кроме предприятий торговли и общественного питания, в случае проведения расчетов в кассах этих предприятий, учреждений и организаций с оформлением приходных и расходных кассовых ордеров и выдачей соответствующих квитанций, подписанных уполномоченным лицом соответствующего субъекта хозяйствования.

Следовательно, эта норма о неприменении РРО юридическими лицами не касается предоставления услуг.

Справка Finance.ua:

Покупатели товаров, которые будут осуществлять покупки через программный РРО , в электронном кабинете смогут контролировать достоверность расчетных документов, а также заполнять и подавать жалобу о нарушении порядка проведения расчетных операций.