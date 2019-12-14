Межбанк: о главных "мотиваторах" рынка среды

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – среда была очень активной на валютном рынке и прошла позитивно для гривны.

Ключевыми “мотиваторами” рынка по курсу сегодня были:

ОВГЗ

1) необходимость оплаты за купленные вчера на аукционе. Общая сумма расчетов инвесторов составила 11,4 млрд гривен ( в том числе непосредственно в гривне 6,23 млрд и 197,98 млн евро). Значительная потребность в гривне заставила нерезидентов-покупателей бумаг активно продавать валюту на торгах. Это создавало превышение ее предложения над спросом и сработало в пользу дальнейшего укрепления нацвалюты;

2) бюджетные платежи клиентов и ускорение бизнеса в своих внешнеэкономических сделках перед католическими новогодними праздниками. Расчеты с государством по налогам заставляли экспортеров быть более сговорчивыми по курсу, а у импортеров сузили их аппетиты в части скупки валюты на межбанке.

Кроме этого, фактически до праздников в ЕС и США остается всего несколько рабочих дней, и украинские компании спешат закрыть свои внешние сделки перед рождественскими каникулами западных банков. В целом, это тоже благотворно влияло на курсообразование в течение сегодняшней сессии.

При фактически постоянном превышении предложения валюты над спросом – главным покупателем излишка доллара на рынке остается НБУ, который и сегодня активно покупал валюту в резервы.

Это удержало доллар от нового проседания к уровням в 23,30 гривен и ниже, хотя и зафиксировало его падение к новому психологическому барьеру в 23,40.

Покупатели выжидали только до того момента, как регулятор «засветился» на торгах. Они поняли, что котировки при таком «универсальном» покупателе уже дальше вниз особо не пойдут и решили не рисковать.

При таком рынке спекулянты продолжали работать только в формате «в две стороны», а основная часть покупателей валюты заключала сделки только после выхода НБУ на межбанк. Крупные компании выжидали “дна” по курсу и выход регулятора на торги с его ценниками стал для них главным сигналом, что котировки достигли сегодняшнего минимума и пора покупать.

Поэтому основная часть клиентских крупных сделок прошла в период с 10:45 до 13 часов.

Ход торгов:

Сессия среды началась котировками 23,42/23,44 гривен за доллар, что уже было ниже закрытия вторника 23,45/23,465. К 11 часам доллар упал до отметки 23,40/23,42 гривен, а на 12:00 еще снизился до 23,40/23,415.

Нацбанк по информации участников рынка вышел на торги и активно выкупал доллар через Matching в этот период. А основная масса клиентов-покупателей также уже не рисковала и закрыла свои операции именно в этот период.

К обеду котировки остановились на уровне 23,395/23,41 гривен за доллар, а после завершения активной фазы сессии – курс постепенно проседал ниже. До 23,39/23,405 к 16:00 и до 23,385/23,40 к концу сессии.

Главные события 18 декабря на межбанке:

1) Доллар подешевел с утренних 23,42/23,44 гривен до 23,385/23,40;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но активно выкупал доллар через Matching. Купил по оценкам участников торгов от $50 млн до $85 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,4139 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 19 декабря составил 23,413086 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 23,39 / 23,41

евро – 26,02 / 26,04

российский рубль – 0,3740 / 0,3744

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1126 / 1,1127

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